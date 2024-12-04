Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Hayatın içindeyim” projesi SEKA Kâğıt Müzesi’nde “Ellerin Hikâyesi” ile buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayatın İçindeyim” projesi SEKA Kağıt Müzesi’nde “Ellerin Hikayesi” ile buluştu. Önümüzdeki Yaşlılar Haftası için yürütülen proje, yaşlıların hayatlarındaki birikimlerini sanatla ifade etmelerini amaçlıyor.

“Ellerin Hikâyesi” projesi, yaşlıların geçmişten gelen deneyimlerini ve yaşam yolculuklarını sanat aracılığıyla anlatmalarına olanak tanıyor.

Vitray çalışmalarında katılımcılar, kendi elleriyle geçmişlerinden izler taşıyan eserler yaratıyor. Her bir sanat eseri, yaşanmışlıkları ve anıları renkli desenlerle birleştirerek, katılımcıların duygusal bağlarını ortaya koyuyor. Projenin ikinci aşamasında ise Yaşlılar Haftası’na özel olarak hazırlanan sergi için yoğun çalışmalar yapılıyor.

SEKA Kağıt Müzesi mart ayında açılacak olan sergide, katılımcıların vitray, seramik, tuval ve quilling sanatıyla oluşturdukları eserleri sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyor. Bu sergi yaşlıların sanatla buluştuğu, onların deneyimlerini ve hikâyelerini paylaştığı önemli bir etkinlik olacak.

SEKA Kağıt Müzesi yetkilileri, “Yaşlılar Haftası’nda, eli öpülesi büyüklerimizin el emeğiyle ürettikleri eserleri sergilemek ve onların hayat hikayelerini sanat yoluyla anlatmak istiyoruz. Eller, bir insanın hayatını en iyi şekilde anlatan araçlardan biridir. Biz de bu projeyle onların anılarını, izlerini ve yaşanmışlıklarını renkli ve anlamlı bir şekilde geleceğe taşımayı amaçlıyoruz” dediler. Bu anlamlı proje, hem yaşlılara değer verildiğini hem de sanatla geçmişin birleştirilebileceğini gösteren özel bir etkinlik olarak, SEKA Kağıt Müzesi’ni önemli bir kültürel buluşma noktası haline getiriyor.