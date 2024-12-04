Elazığ’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Yaşama yol ver’ kampanyasının tanıtımı gerçekleştirildi.

Elazığ’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri haftası nedeniyle ‘Yaşama yol ver’ kampanyasının tanıtımı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ek binasında gerçekleştirilen toplantıda, sağlık sisteminin önemini vurgulamak, çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırmak ve trafikte ambulansların geçiş önceliğine özen gösterilmesi amacıyla ülke genelinde başlatılan ‘Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver’ temalı kampanyanın tanıtımı yapıldı. Toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu ve STK temsilcileri katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Gürgöze, “Bilindiği üzere her yıl 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlamaktayız. Ülkemiz sağlık alanında en iyi, en kaliteli ve en ucuz sağlık hizmeti veren ülkelerin başında geliyor. Ülkemiz genelinde her türlü şartlarda kesintisiz olarak sağlık hizmetlerini vermeye devam ediyoruz. Fermuar sistemi, ambulanslarımızın daha hızlı hizmet verebilmesi ve hasta mağduriyetlerinin yaşanmaması için bizler için çok kıymetlidir. Trafikte bilinçli sürücüler ve yeni nesiller yetiştirilmesi adına okullarımıza, sokaktaki vatandaşlarımıza, taksi ve minibüs duraklarına trafik şubedeki ekiplerimizle beraber sahaya çıkacağız. Herkesi bilgilendireceğiz” dedi.

Acil Sağlık hizmetinin önemine dikkat çeken Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hatice Yıldırım ise, “Trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve fermuar sistemiyle yol verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ”Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver” sloganıyla bir iletişim kampanyası düzenledik. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından koordineli olarak ülke genelinde başlatılan kampanyayı ilimiz yerelinde Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet müdürlüğü, STK ve yerel medya organlarından oluşan paydaş kurumlar ile birlikte yürüteceğiz. Kampanya, 2025 yılı Mayıs ayının ilk haftasına kadar sürecek” ifadelerini kullandı.