Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Ford Otosan iş birliği ile Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu’nun temel atma töreni düzenlendi.

Vehbi Koç Vakfı ve Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. tarafından "Eğitime yüzde 100 Destek Kampanyası" kapsamında hayata geçirilecek 35 sınıflı Vehbi Koç Semahat Arsel İlkokulu Yüzbaşılar Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi’nde inşa edilecek. Törende konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, gerçek başarının topluma kazandırılan fayda ile anlam bulduğuna dikkat çekerek, "Şunu çok net biliyoruz, bu büyümenin sürdürülebilir olması için sanayi yatırımı yapmak yetmez. Büyüme için yapılan en önemli yatırım, insana, topluma yapılan yatırımdır. Bu yaklaşımla, eğitim Ford Otosan olarak toplumsal yatırımlarımızın odak noktasını oluşturuyor. Bugüne kadar birçok mesleki ve Atatürk Teknik Anadolu Lisesi’nde Ford sınıfları ve teknik laboratuvarlar kurduk. Test araçları, bilgisayarlar ve eğitim ekipmanları ile donattığımız sınıflar sayesinde binlerce öğrencinin öğrenim şartlarını iyileştirdik" dedi.

"Daha çağdaş, donanımlı bir eğitim yuvası inşa etmeye hazırlanıyoruz"

Eğitimde dönüşümün önemine dikkat çeken Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, "Bugün burada, Ford Otosan iş birliği ile Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu’nun temel atma töreni için bir aradayız. Eğitim hayatına bir zamanlar Donanma İlkokulu olarak katkı sunan bu alanda, şimdi çağdaş ve güçlü bir okulun ilk adımları atılıyor ve daha çağdaş, donanımlı bir eğitim yuvası inşa etmeye hazırlanıyoruz. Bu dönüşüm, geçmişe duyduğumuz saygının ve geleceğe duyduğumuz inancın en güzel örneklerinden biridir. Vehbi Koç Vakfı olarak, kurucumuz Vehbi Koç’un ’Ülkem varsa ben de varım’ anlayışıyla şekillenen vizyonu doğrultusunda, toplumsal fayda sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

"Vakfın en öncelikli alanlarından biri eğitim"

Toprakoğlu, Vehbi Koç Vakfı’nın yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye için fayda ürettiğini belirterek, "Vehbi Koç Vakfı için en öncelikli alanlardan biri eğitim. Merkezden yürüttüğümüz burs destekleri ve eğitim programları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Burada geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz, öğrencilerimiz yetişecek"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise kentin eğitim altyapısına yapılan katkıların önemine dikkat çekti. Aktaş, "Bizim için anlamlı olan bir faaliyette daha bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yarın bizlerin yerini alacak olan gençlerin yetiştirileceği, öğrencilerimizin eğitim-öğretim görebileceği çok önemli bir yatırıma daha Kocaeli kavuşuyor. Temel atma töreninde aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün burada yapılacak olan okulumuz, 35 dersliğiyle beraber bölgenin en yeni, en modern okullarından birisi olacak ve burada geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz, öğrencilerimiz yetişecek. Kocaeli’de gerek nüfus artışı, gerekse depremsellikten kaynaklı olarak derslik ihtiyaçları oldukça fazla. Bu kapsamda hem devlet yatırımlarıyla hem de hayırseverlerin çalışmalarıyla bu eğitim açığı giderilmeye çalışılmakta. Şu anda ilimizde etüt ve projeleri de devam eden, önümüzdeki süreç içerisinde başlayacaklarla birlikte yaklaşık 70 eğitim binasının yapımı planlanmakta" ifadelerini kullandı. Protokol konuşmalarının ardından, temsili butona basılarak okulun temeli atıldı.

Törene Vali İlhami Aktaş, Vali Yardımcıları Mustafa Ayhan ve İsmail Gültekin, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu ve protokol üyeleri katıldı.