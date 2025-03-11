İzmit Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem bilincini artırmak amacıyla 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’nde yüzlerce ziyaretçiye eğitim ve farkındalık kazandırdıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında, 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’nde gerçekleştirdiği etkinliklerle çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Hafta boyunca Kocaeli’nin çeşitli ilçelerinden gelen misafirler 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında 10 farklı okuldan gelen öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra bireysel katılımcılar da yer aldı. Yaklaşık 700 kişi müzeyi gezerek deprem eğitimi aldı.

Ziyaretler kapsamında; Deprem Simülasyon Odası, diorama (yapay enkaz alanı) ve sinevizyon gösterimi ile ziyaretçilere afet anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Öğrencilerin soruları uzmanlar tarafından yanıtlanırken, ziyaretçilerin deprem farkındalığını artırmak adına özenli bir çalışma yürütüldü.