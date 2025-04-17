Kocaeli'de Gölcük Belediyesi, ilçede güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı ya da sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Bugüne kadar 141 bina yıkıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Bu kapsamda Halıdere Muhtarlığı arkasında ve Topçular Mahallesi’ndeki 2 metruk bina, Donanma Komutanlığı ile Gölcük Belediyesi arasında yapılan protokol gereği kullanılmayan baca ve Ümmiye Mahallesi’ndeki tehlike arz eden 2 metruk binanın yıkımı ve enkazının kaldırılma çalışmaları ekipler tarafından tamamlandı.

Çalışmanın tamamlanması ile birlikte; ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 141 bina, Merkez Kentsel Dönüşüm alanındaki 322 konut, 247 dükkan, 54 ofisin yer aldığı binalar, askeriyeden devraldığımız alandaki 12 blok bina, Denizevler’deki riskli alandaki 50 ve eski sanayi alanındaki 10 binayı yıkıp, enkazını kaldırıldı.