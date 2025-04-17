Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte ihtiyaç sahiplerine 80 milyon 700 bin 105 liralık nakdi yardım gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) olarak, kent genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımların kesintisiz sürdüğünü söyledi. Vali Usta, ‘’Bu kapsamda geçtiğimiz mart ayı içerisinde 17 bin 757 haneye maddi destek sağladık. 22 bin 103 hak sahibine sosyal yardım ulaştırdık. 80 milyon 700 bin 105 lira tutarında nakdi yardım yaptık. Vefa Projesi kapsamında bin 183 yaşlı ve engelli vatandaşımızın kişisel bakımlarını ve ev temizliklerini gerçekleştirdik. Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) faaliyet gösteren 6 merkezimizde, 450 kadının psikososyal, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olduk. Kızılay ile ortak yürüttüğümüz Aşevi projesi kapsamında, 256 hanede yaşayan bin 48 kişiye her gün sıcak yemek sağladık. Tüm bu hizmetleri kesintisiz bir şekilde sürdürerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.