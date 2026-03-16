Bingöl'ün Genç ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle bir ahırı sel bastı. Mahsur kalan 12 keçi kurtarılarak güvenli alana alındı.

Olay, Genç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede etkili olan aşırı yağışlar sonrası oluşan sel suları bir ahırı bastı. Ahırda bulunan 12 keçi sel nedeniyle mahsur kaldı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu ahırda mahsur kalan 12 keçi bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli bir alana alındı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ahırda maddi hasar meydana geldi.