Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü’nün destekleriyle hayata geçirilen ’Tarihi Kilikya Yolu Projesi’, doğa tutkunlarını ve tarih meraklılarını Toroslar’ın eşsiz manzarasında buluşturmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından ‘tarihe, doğaya, kültüre yürüyelim arkadaşlar’ sloganıyla düzenlenen tanıtım yürüyüşlerinin yeni durağı Silifke’nin Sömek ile Kızılgeçit mahalleleri arasında uzanan 10 kilometrelik Olba Etabı oldu. Orta zorluk seviyesindeki parkur, katılımcıların yoğun ilgisiyle dolup taştı. Ardıç, çam ve sedir ağaçları arasında süren yürüyüş, hem doğayla bütünleşme hem de tarihle iç içe olma imkânı sundu.

Geçmişle bugünün buluşma noktası

Kilikya Yolu, tarih ve doğa meraklılarını geçmişle bugün arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yürüyüşlerde sadece fiziksel olarak yol alınmıyor; aynı zamanda kültürel bellekte de derin izler bırakılıyor. Katılımcılar, antik dönemlerin hikâyelerini hissederek, yerel halkla etkileşime geçerek ve bölgenin doğasına tanıklık ederek unutulmaz anılar biriktiriyor. Katılımcılar, yürüyüşün sonunda çevredeki esnaftan alışveriş yaparak bölgeye ekonomik katkı sağlıyor. Bu yönüyle proje, sadece bir doğa etkinliği olmanın ötesine geçerek, kırsal kalkınmaya da destek veriyor.

Kapsayıcı ve katılımcı bir proje

Projenin öne çıkan bir diğer yönü de katılımcılara sağlanan erişilebilirlik. Büyükşehir Belediyesi, katılımcılar için belirlenen noktalara ücretsiz servis imkânı sunarak herkesin bu eşsiz deneyime ortak olmasını sağlıyor. Yürüyüşlerin sosyal, ekonomik ve kültürel etkisi çok yönlü bir fayda oluşturuyor, hem Mersin tanıtılıyor, hem Kilikya Yolu bilinirlik kazanıyor hem de bölge esnafı destekleniyor.

"Kilikya Yolu yüzyıllar boyu sürecek bir proje"

Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü ile Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Rıza Demir, tanıtım yürüyüşlerinin sürdüğünü söyledi. Demir, "Bugün Olba’dayız. Lamos’un Sömek-Kızılgeçit arasını yürüdük. Katılımcılar her gittiğimiz yerde doğanın ve yolun güzelliklerini görüyor; tarihe ve medeniyetlere şahit oluyorlar. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu yolu sadece yapıp bırakmadı, tanıtım yürüyüşlerine devam ediyor. Önce yerelde, sonra genelde bu yolu hak ettiği yere getireceğiz" dedi. Dinlendikleri mola yerlerinde katılımcıların esnaftan alışveriş yaptığını ve hareketlilik getirdiğini sözlerine ekleyen Demir, "İnsanlar bizi tanıdı, Büyükşehir Belediyesini tanıdı. Çok güzel bir proje. Kısa süreli, günlük ya da bir yıllık proje değil, yüzyıllar boyu sürecek bir proje" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediyesinin böyle etkinlikler yapması çok güzel"

Yürüyüşe katılanlardan Rohat Sevci, Kilikya Yolunu bilmediğini ve etkinlik sayesinde öğrendiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesinin böyle bir etkinlik düzenlediğini duyunca hemen kayıt oldum. Her yaş grubundan insanlar katıldı. Bu benim ilk deneyimim. Kilikya Yolunun olduğunu daha önce bilmiyordum. Büyükşehir Belediyesinin böyle farklı rotaları oluşturması, farklı etkinlikler yapması güzel bir şey. Mersin’i daha iyi tanıyoruz" diye konuştu.