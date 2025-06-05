5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar’ı Kızılören ilçesinde öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla çevre temizliği yapıldı.

Bu yıl "Plastik Kirliliği ile Mücadele" teması ve "Çevrene İyi Bak" mottosuyla gerçekleştirilen Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Kızılören ilçesinde de etkinlikler gerçekleştirildi. Daha temiz bir çevrenin önemine dikkat çekmek, doğayı korumak ve bu konuda duyarlı davranmak konusunda farkındalık oluşturabilmek amacıyla Kızılören Kaymakamlığı koordinesinde çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte ilçede bulunan park ve bahçelerdeki çöpler temizlendi.