Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu, hijyenik ve güvenli bir bayram geçirmesi için kapsamlı önlemler aldı. Veteriner hekimler kurbanlık hayvanları ücretsiz kontrol edecek, zabıta ve arıza ekipleri 24 saat görev başında olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi amacıyla tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince belediyeye bağlı ekipler 24 saat esasına göre sahada olacak.

Büyükşehir Belediyesi, kurban kesim alanlarında veteriner hekim görevlendirerek talep eden vatandaşlara kurbanlık hayvanların ücretsiz sağlık kontrolünü sunacak. Bu uygulamayla hem dini vecibelerin sağlıklı şartlarda yerine getirilmesi hem de halk sağlığının korunması hedefleniyor.

Zabıta ekipleri ise bayram boyunca denetimlerine aralıksız devam edecek. Özellikle açık alanlarda et çekimi ve sucuk yapımına kesinlikle izin verilmeyecek. Vatandaşlar, zabıta ile ilgili her türlü şikâyetlerini Alo 153 hattına veya Merkez Zabıta Amirliği’nin 0 352 232 24 98 ve 0 352 666 38 09 numaralı telefonlarına bildirebilecek.

Alo 153 İletişim Merkezi, vatandaşı 24 saat dinleyecek

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşlar arasında doğrudan iletişim kanalı işlevini başarılı bir şekilde yürüten Alo 153 İletişim Merkezi de Kurban Bayramı boyunca 24 saat kesintisiz vatandaşlara hizmet verecek. Alo 153 İletişim Merkezi aracılığı ile vatandaşlardan gelen her türlü talep, görüş ve önerileri değerlendirmenin yanı sıra Büyükşehir ile ilgili birçok konuda vatandaşa anlık bilgi verilecek.

İlçe belediyeleri tarafından belirlenen kurban kesim ve satış alanlarına ilişkin duyurular da şehir genelinde yapılmaya devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, halk sağlığı ve huzuru için tüm bayram süresince sahada olacak.