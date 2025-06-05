İstanbul’da Kurban Bayramı trafiği başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki trafik yoğunluğu kameraya yansıdı.

İstanbullular bayram öncesi memleketlerine veya tatil bölgelerine gitmek üzere yollara çıktı. Kurban Bayramı öncesi yollara çıkan vatandaşlar yer yer yoğunluğa neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde oluşan trafik yoğunluğu kameraya yansıdı.