Sincan Belediyesi’nin mutfak okulu Gastro Sincan’da geleneksel hale gelen bayram hazırlıkları başladı. Baklavalar açıldı, sarmalar sarıldı. Uzman şefler eşliğinde mutfak eğitimi alan Gastro Sincan kursiyerleri yeteneklerini bu kez bayram sofrası için sergiledi.

Açıldığı günden itibaren yüzlerce öğrenciyi sertifika sahibi yapan Gastro Sincan Mutfak Sanatları akademisi, gastronomi alanında yeteneği ve isteği olan vatandaşları desteklemek amacıyla eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bünyesindeki kursiyerlerine tam donanımlı bir mutfakta ve akademik düzeyde kaliteli bir eğitim fırsatı sunan Gastro Sincan’da bu kez bayram hazırlığı yapıldı.

Birbirinden yetenekli kursiyerler bayram sofrası için hünerlerini sergiledi. Etkinliğe Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan ve AK Parti Sincan Kadın Kolları Başkanı Nigar Koca’da katıldı.

Emine Ercan ve Nigar Koca kursiyerlerle beraber Kadayıf dolması, yaprak sarması ve ev yapımı bayram çikolatası yaptı.

Gastro Sincan eğitimlerinden duyduğu memnuniyeti kursiyer İlknur hanım şu sözlerle belirtti: "Gastro Sincan’a Yapracık’tan geliyorum. Kursu sosyal medya aracılığıyla buldum. Burada hem aşçılık hem de mutfak elemanı eğitimleri alıyoruz. Eğitimler çok eğlenceli ve faydalı geçiyor. Yapmayı bilmediğim yemekleri burada öğrendim, mesela sushi. Gastro Sincan aslında hem Türk mutfağını hem de dünya mutfağının inceliklerini bize detaylarıyla anlatıyor. Biz burada hem keyifli zamanlar geçiyoruz hem kendimizi geliştiriyoruz hem de alacağımız MEB onaylı sertifikalar sayesinde aşçılığı bir meslek haline getirme şansımız oluyor. Bize sunduğu bu imkanlardan dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve ekibine çok teşekkür ederim."