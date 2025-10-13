Kızılcahamam Belediyesi "Kapıdan Kapıya Toplama Sistemi" Çevre ve Sağlık yarışmasında ödül aldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "sıfır atık" projesinde pilot seçilen Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık uygulamalarında başarılı projeler ile örnek olmaya devam ediyor.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması, Çevre ve Sağlık Kategorisine katılan Kızılcahamam Belediyesi "Kapıdan Kapıya Toplama" projesi ile ödüle layık görüldü.

Ödül İzmir de düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısında Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’a takdim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar;

"Bu anlamlı ödül; doğayı koruyan, çevreye duyarlı, daha sağlıklı bir Kızılcahamam için birlikte yürüdüğümüz yolun en güzel göstergesidir" dedi.