Tavas’ın Kızılcabölük Mahallesinde, bu yıl 29’uncusu gerçekleştirilecek olan Kızılcabölük Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivali, protokol konuşması ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinin gösterileri ile başladı.

Kızılcabölük’e özgü tekstil, dokuma ve el sanatları ürünleri ve kültürünün tanıtılması amacıyla geleneksel olarak düzenlenen Kızılcabölük Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivalinin 29’uncusu düzenlenen programla başladı. Festival, Tavas Belediyesi ve Kızılcabölükler Vakfı ortak çalışmasıyla düzenledi. Festivalin açılış programına, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Marım, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, İlce Emniyet Müdürü Ayhan Atabek, İlce Jandarma Garnizon Komutanı Üsteğmen Fatih Sağlam, Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Festivalin açılışında konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Bu akşam burada sadece festival kutlamıyoruz. Bu akşam bir mahallenin ruhunu, bir milletin zarafetini alkışlıyoruz. Hani burada başka bir hava var dediğimiz yerler vardır ya işte o yerin adı Tavas ve Kılcabölük. Bu topraklar yılarca sadece kumaş dokumadı. Kimi zaman kız isteme bohçası oldu kimi zaman çeyiz sandığına girdi. Ama en çokta insanın içini ısıtan hatıra oldu. Bu topraklarda moda sadece kumaşlarda değil, davranışlarda da var. Şunu bilin ki Kızılcabölük’ün ışığı tezgahlardan değil sizlerin kalplerinden geliyor. bu ışık her sokakta her yüzde görünüyor. Bu festival bir gün de sürebilir ama hatırası, coşkusu bir yıl boyu kalbimizde sürecek. Kızılcabölük bir mahalle değil Tavas’ın bir kültürü, Anadolu’nun dokuma incisi olarak görüyorum. Bugün burada bir söz verelim, el ele, omuz omuza bu güzelliği daha da büyütelim. Kızılcabölük’ü dünyaya tanıtalım. Tavas’ı dünyaya tanıtalım. Ama önce bir birimize iyi bakalım. Unutmayın Kızılcabölük kumaş dokur ama en güzelini yüreğe dokur" ifadelerini kullandı.

Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivalinin, Tavas ve Kızılcabölük’ün tanıtımı için önemli bir etkinlik olduğunu belirten Tavas Kaymakamı İsmail Demir, "Bu festivali diğer festivallerden ayıran çok büyük bir etken var. Kültür endüstrisinin en önemli saç ayaklarından olan moda, tekstil ve sanat üçlüsünün bir arada olduğu nadide festivallerden birisi. Kızılcabölük bu anlamda marka bir şehir. Mahallemizde yüzlerce vatandaşımız tekstil ile uğraşıyor. Vatandaşlarımız geçimlerini buradan sağlıyorlar. Bu festivalde Kızılca bölük kumaşının markalaşma sürecine Ciddi anlamda katkı sunduğunu düşünüyorum. Bu markalaşma sürecine verdiği destekten dolayı Tavas Belediye Başkanımız Kadir Tatık’a ve personeline, Kızılcabölüklüler Vakfına ve bu sektöre yatırım yapan tüm iş insanlarımıza ve bu kumaşları üreten tüm Kızılcabölük halkına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tavas Kızılcabölük Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu şiir okuma ve dans gösterileri sergilendi.

27-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde 27 Haziranda Meltem Leylekoğlu, 28 Haziranda Işın Karaca ve 29 Haziranda Ece Mumay sahne gösterileriyle vatandaşlarla buluşacak.