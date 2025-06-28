Hava sıcaklığının 40 derecinin üzerinde olduğu Antalya güne yangın haberleriyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de Aksu, Alanya ve Serik’te çıkan orman yangınlarının söndürme ve soğutma çalışmalarına kurumlarla iş birliği içinde müdahale etti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Alanya Aksu ve Serik’te çıkan orman yangınlarına kurumlarla yürütülen ortak çalışmayla hızla müdahale etti. Ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda sıcak hava nedeniyle hızla yayılan alevler kısa sürede büyüdü.

Yangınlara karadan yapılan müdahalelerde Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler de destek verdi. Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer kurumlarla işbirliğiyle yangınlara müdahale edildi. Tüm kurumlarla koordineli bir şekilde yürütülen çalışma sonrasında Aksu Yeşilkaraman, Serik Bucakköy ve Gedik mahallelerindeki yangınlar kontrol altına alınırken, soğutma çalışması sürüyor. Alanya’daki yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.