Denizli’de 5 şahsı mağdur ettiği tespit edilen 3 şüpheli yapılan operasyonlarda gözaltına alınırken aramalar sonucunda 10 milyon TL değerinde çek ve senet ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere takibe aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçunun önlenmesine yönelik yapılan planlı-projeli çalışmalar neticesinde 5 şahsı mağdur ettiği tespit edildi. Operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet ajanda, 23 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 4 adet doküman ve yaklaşık 10 milyon TL bedelinde 8 adet çek/senet ele geçirildi.

"Tefecilik" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.