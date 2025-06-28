Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın klasikleşen etkinliklerinden biri olan Yıldırım Turnuva, bu yıl tek kategoride oynandı ve katılımcı rekoru kırıldı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Yıldırım Turnuva’nın açılış hamlesini, dünyanın en genç büyük ustası kabul edilen Yağız Kaan Erdoğmuş’un masasında yaptı.

İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme, bu yıl 11.’si düzenlenen Uluslararası Açık Satranç Turnuvası ile yine dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenen dev turnuva, uluslararası düzeydeki yankısı ve rekor katılımcı sayısıyla Türkiye satrancı adına önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Turnuva, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle organize ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen satranç tutkunları, strateji dolu hamleleriyle Çeşme’yi adeta bir satranç merkezine dönüştürdü.

Yıldırım Turnuvası’na büyük ilgi

Turnuvanın klasikleşen etkinliklerinden biri olan Yıldırım Turnuvası, bu yıl tek kategoride oynandı ve katılımcı rekoru kırıldı. Dün saat 16.00’da Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte satrançseverler nefes kesen maçlara tanıklık etti.

Açılış hamlesini Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli yaptı. Başkan Denizli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlediğimiz 11. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’nın bölümlerinden biri olan Yıldırım Turnuvası’nda dünyanın en genç büyük ustası kabul edilen gururumuz Yağız Kaan Erdoğmuş’un masasında turnuvanın açılış hamlesini yapmak heyecan vericiydi. Dünyanın dört bir yanından sporcuları Çeşme’de ağırladığımız ve genç sporcularımızın başarısıyla gururlandığımız bu harika turnuva 29 Haziran’a kadar devam edecek."

Spor ve turizm bir arada

Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, sadece spor alanında değil, turizm açısından da Çeşme’ye önemli katkılar sağlıyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen yüzlerce sporcunun yanı sıra aileleri, antrenörleri ve izleyiciler ilçede yoğun bir hareketlilik yapıyor.

Çeşme Belediyesi’nin kültürel ve sportif etkinliklere verdiği destekle her yıl büyüyen organizasyon, Türkiye’nin satranç haritasında önemli bir yer edinmiş durumda. Turnuva yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek.