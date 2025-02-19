DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında düzenlenen toplantıda Altay Kar Fırtınası kapsamında alınacak tedbirler değerlendirilerek, kış mevsiminde güvenli trafik akışı sağlanması için gerekli planlamalar görüşüldü.

Düzce Valiliği Konuralp Bey Toplantı Salonunda Vali Selçuk Aslan başkanlığında, Vali Yardımcıları ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla "Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, Altay Kar Fırtınası kapsamında alınacak tedbirler değerlendirilerek, kış mevsiminde güvenli trafik akışı sağlanması için gerekli planlamalar görüşüldü.