Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde üretilen ve kış aylarının vazgeçilmez içeceği faydaları saymakla bitmeyen besin deposu olarak bilinen boza’nın üretimine başlanıldı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 1936 yılında dedeleri İshak Soydan’ın açtığı küçük dükkan da boza ve helva üretimine başladıklarını ifade eden İlçenin boza üreticilerinden İsmail Soydan, bozanın çok yararlı bir içecek olduğunu vurgulayıp çocuklarda kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olduğunu, anne sütünü artırdığını ve bağırsakların çalışmasını kolaylaştırdığını ve ürettikleri bozanın Bilecik ve Pazaryeri ilçesinin tanıtımında büyük rol üstlendiğini söyledi.

Kaynak: igf