Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İletişim Fakültesi mezunları, ‘Köprüler Kuruyoruz: Mezunlar ve Gelecek 2’ programı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Programa konuşmacı olarak katılan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mehmet Pamuk, kariyer serüveni ve saha tecrübelerini paylaştı.

SDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri öncülüğünde, ‘Köprüler Kuruyoruz: Mezunlar ve Gelecek 2’ programı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi A Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, İzmir’de görev yapan İHA Muhabiri Mehmet Pamuk, 3D Artist Muhsin Mimtaş ve Video Prodüktörü Ekim Cantürk öğrencilerle bir araya geldi.

“Saha tecrübesi kazanmaya çalışın”

Mezun olduğu fakülteye davet edilmiş olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden İHA Muhabiri Mehmet Pamuk, kariyer yolcuğunu ve tecrübelerini aktardı. Mesleğe ilk olarak yerel bir gazetede başladığını belirten Pamuk, "Gelecekteki isteğim ajans muhabirliğine adım atmaktı. Yerel gazetedeki görevimde yaptığım her haber, gösterdiğim çabalar bana referans oldu. Bir kaç yıl sonra gelen teklifle İHA İzmir Bölge Müdürlüğünde göreve başladım. Yurt içi ve yurt dışı habercilik faaliyetleri ile binlerce medya abonesine hizmet veren, Türkiye’nin ilk özel haber ajansı İHA’da görev almak benim için ayrı bir gurur oldu. Gazeteci adayı arkadaşlarıma tavsiyem; üniversitede öğrendikleri değerli bilgileri ilk fırsatta saha tecrübesiyle harmanlasınlar. Olabildiğince saha tecrübesi kazanmaya, teorik eğitimi pratikte hayata geçirmeye çalışsınlar. Asla pes etmesinler” dedi.

‘Mesleki dayanışma’ vurgusu

Gazetecilerin sahada karşılaştığı zorluklara değinen Pamuk, “Sahada çok farklı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Psikolojik olarak bizleri olumsuz etkileyen, üzen olaylar olabiliyor. Mesleki dayanışmayla bu durumun üstesinden geliyoruz. Yeri geliyor gazeteci arkadaşlarımızla ekipmanlarımızı, yeri geliyor uzun saatler süren takiplerde yiyecek ve içeceklerimizi paylaşabiliyoruz. Bu ve benzeri paylaşımlar sahadaki zorluklarla biraz da olsa başa çıkmamızı kolaylaştırıyor” diye konuştu.

3D Artist Muhsin Mimtaş ve Video Prodüktörü Ekim Cantürk de kendi alanlarına dair bilgileri öğrencilerle paylaştı. Etkinlik sonunda katılımcılara hediyeler verildi. Arından fotoğraf çekimiyle program sona erdi.

Programa, SDÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Arklan, Doç. Dr. Seyhan Aksoy, Doç. Dr. Hatice Kılınç, Doç. Dr. Nedret Çağlar, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri; Aslı Tümkaya, Duru Balı, Gülsüm Sürek, Hatice İlhan, Serra Kobaş, Özlem İpek, Zeliha Pala ve farklı bölümlerden öğrenciler katıldı.