KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de tır dorsesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

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Kırşehir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir-Ankara Otoyolu üzerinde durdurulan tırın dorsesinde yapılan incelemede, İran-Van sınırından kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlen 11 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Gözaltına alınan tır sürücüsü E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise, Kırşehir İl Göç Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: iha