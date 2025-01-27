CW Enerji Ankara’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1173,93 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı. Gerçekleştirilen proje ile firma yılda yaklaşık 98 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 646.912 kg karbondioksit salınımını önleyecek.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, sürdürülebilir enerji çözümleriyle çevreye duyarlı projelere imza atmaya hızla devam ettiklerini söyledi. Ankara’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına da 1173,93 kWp gücünde bir güneş enerji santrali kurulumunu başarıyla tamamladıklarını ifade eden Yılmaz, “Hayata geçirdiğimiz projemiz ile bir kez daha temiz ve yeşil enerji dönüşümüne önemli bir katkı sağladık. Kurulan güneş enerji santrali firmanın enerji ihtiyacını çevre dostu bir şekilde karşılamanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de büyük bir fayda sağlayacak. Bu projemiz sayesinde firma yılda yaklaşık 98 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 646.912 kg karbondioksit salınımını önleyecek. Bu veriler projenin ekosisteme olan olumlu etkisini de gözler önüne seriyor” dedi.

CW Enerji olarak yenilenebilir enerji projeleriyle hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Yılmaz, temiz enerji çözümleriyle karbon ayak izini azaltma misyonlarını da yerine getirdiklerini kaydetti.

Verimliliği maksimum düzeye çıkarmayı hedefliyoruz

Türkiye’nin birçok farklı il ve ilçesinde kurulumunu tamamladıkları güneş enerji santralleri ile iz bırakmayı sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, “Alanında uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte proje tasarımı ve uygulamasında en son teknolojileri kullanıyor, kendimizi her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. Proje tasarımından uygulamaya kadar her adımda kaliteyi ön planda tutuyor, verimliliği en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Yenilenebilir enerjiye olan katkımızla sadece bugün değil, geleceğin de enerji ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.