KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Kırşehir İl Özel İdaresi, karla mücadele çalışmalarında 38 araç ve 45 personelle sahada görev yapıyor. Köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarının yanı sıra buzlanmaya karşı da önlem alınırken, ekipler gelen talepler doğrultusunda müdahalelerini sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların yol güvenliği için dikkatli olmaları ve acil bir durumda ilgili birimlerle iletişime geçmeleri gerektiğini hatırlattı. Karla mücadele çalışmalarının hava şartlarına bağlı olarak devam edeceği belirtildi.