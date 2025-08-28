Kırşehir’in Bağbaşı Mahallesi’nde çıkan kavgada 18 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün meydana gelen olay; iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan E.Ç. (24) ile F.D. (18) arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle yaşandı. Kavga sırasında E.Ç., yanındaki ekmek bıçağıyla F.D.’yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan F.D.; doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından cinayet şüphelisi E.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, olay yerinde bulunan ve E.Ç.’nin arkadaşı olduğu belirlenen H.K. de gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve yapılan incelemeler neticesinde, her iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yapılan yargılama sonucunda E.Ç. ve H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sonrasında ortaya çıkan güvenlik kamera kayıtlarında ise tartışma anları anbean görülüyor. Görüntülerde gençler arasında tartışma çıktığı, çıkan tartışmanın büyümesiyle meydana gelen kavgada F.D.’nin yere düşmesinin ardından defalarca bıçakladığı görülüyor.