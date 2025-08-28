İzmir’de kentsel dönüşüm ve kooperatif projelerinde mağdur olan vatandaşlar, Buca Kırıklar Cezaevi önüne kırmızı halı sererek adalet çağrısı yaptı. "Şatafat için değil, gözyaşı ve adalet arayışı için" denilerek yapılan eylemde, belediye yönetimi ve siyasi isimlere sert eleştiriler yöneltildi.

İzmir Büyük Şehir Belediyesine ait; kentsel dönüşüm ve kooperatif projelerinde yaşanan mağduriyetlere dikkat çekmek isteyen dört kooperatifin yönetimi ile bir kooperatifin üye temsilcileri, Buca Kırıklar Cezaevi önünde kırmızı halı sererek basın açıklaması yaptı. Grup, tutuklu bulunan eski belediye başkanları üzerinden gündeme gelen destek kampanyalarına tepki göstererek, kendi mağduriyetlerinin görmezden gelindiğini savundu. S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, kooperatif mağdurları adına açıklama yaptı. Cezaevi önüne sembolik olarak kırmızı halı seren grup, bu eylemin iktidar ya da ihtişam için değil, adalet arayışlarını görünür kılmak amacıyla yapıldığını belirtti.

"Bu halı, mağdurların gözyaşını ve adalet arayışını temsil ediyor"

Basın açıklamasında konuşan Alpyavuz, kırmızı halının tarih boyunca seçkinlerin ve güçlülerin ayrıcalığını simgelediğini ifade ederek, "Bugün Buca Cezaevi önüne kırmızı bir halı sermeye geldik. Ama bu halı, şatafatın, ihtişamın ya da iktidarın gösterişi için değil. Bu halı, mağdurların gözyaşını ve adalet arayışını görünür kılmak için serilecek" dedi.

"Bizlere ziyaret ve dayanışma yok"

Kamuoyunda tutuklu bulunan bazı belediye yöneticileri için destek kampanyaları yapıldığını ancak kendilerinin görmezden gelindiğini söyleyen Alpyavuz, "Bugün İzmir’de görüyoruz ki; seçilmişler için kırmızı halılar seriliyor, ziyaretler düzenleniyor, kameralar karşısında destek mesajları veriliyor. Peki, kooperatif mağdurları? Hayatlarının birikimlerini kaybeden, evsiz kalmış, borç batağına sürüklenen binlerce yurttaş? Bizlere kırmızı halı yok. Bizlere ziyaret ve dayanışma yok" ifadelerini kullandı.

"Çözüm değil, çabanız bile yok"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kooperatifler ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatan Alpyavuz, "Kimse dolandırılmadı, mağdur yok, çözüm irademiz vardır" sözlerine değinerek şu soruları yöneltti:

"Yönetimleri değişen kooperatiflerin eski yöneticileri hakkında yapılan suç duyurularını okudunuz mu? Şenol Aslanoğlu’nun da içinde bulunduğu dosyaları partinizden herhangi biri inceledi mi? Bir kişi olsun mağdurlara gelip ‘bunlar nedir, size ne yaşatılmış’ diye sordu mu?"

"Örnek projelerde fahiş bedeller talep ediliyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu ödeme planlarını da eleştiren Alpyavuz, çivi dahi çakılmamış projelerde üyelerden 2+1 daireler için 4 milyon 600 bin TL talep edildiğini, faiziyle birlikte bu tutarın 7 milyon 700 bin TL’ye kadar çıktığını belirtti. Alpyavuz, "60 aylık ödeme planında taksitler 95 bin TL’den başlıyor, son taksit ise 220 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu şartlarda bu ödemeleri kim yapabilir?" diye konuştu.

"Mağduriyeti affetmeyeceğiz"

Açıklamasının sonunda kırmızı halının sembolik anlamına dikkat çeken Alpyavuz, "Bizler, hakkını arayan kooperatif mağdurları olarak kırmızı halının üstünde yürüyen değil; halının altında ezilenleriz. Bu halının üzerinde yürüyen herkes bilsin; biz bu tiyatroyu izlemeyeceğiz. Biz bu adaletsizliği unutmayacağız, mağduriyeti affetmeyeceğiz" dedi.

Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.