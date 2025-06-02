KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait depoda yangın çıktı.

Hirfanlı köyü mevkiinde Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait depoda yangın çıktı. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürülerek, ardından soğutma çalışması yapıldı. Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, AFAD ve AADYM Şube görevlileri depoda inceleme yaptı. Depoda bulunan bazı malzemelerin zarar gördüğü tespit edildi. İlk incelemelere göre yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendiriliyor.