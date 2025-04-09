Kırşehir’de 2025 yılının ilk üç ayında müzeler yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Kırşehir Müzesi ve Ahilik Müzesi’nin toplamda 11 bin 282 kişi ziyaret etti. Kültür Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Bin 874 kişi tarafından ziyaret edilirken şehirde yer alan Kırşehir Müzesini 918 kişi ziyaret etti.

Ahiliğin en önemli merkezlerinden birisi olan Kırşehir’de yer alan ve Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi alanı içerinde bulunan Ahilik Müzesi ise 8 bin 490 kişi tarafından ziyaret edildi. Kırşehir’in kültürel mirasının tanıtılması açısından önemli işleve sahip olan müzelerde yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısında artış göstereceği düşünülüyor. Hüseyin Kılıçoğlu adlı vatandaş ise müze ziyaretleriyle şehri tanıma fırsatı bulduklarını belirtti. Kılıçoğlu, "Müzelerin değeri artıyor. Ahilik Müzesiyle Ahiliği, Arkeoloji Müzesiyle de şehrin tarihi hakkında bilgi sahibi olarak değerlerimize önem veriyoruz" dedi.