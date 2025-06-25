Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) iş birliğiyle yürütülen ‘Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’ kapsamında birinci etap, birinci grup gebe düve dağıtımlarına başlanıyor.

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde dağıtımı yapılacak gebe düvelerin Katma Değer Vergisi (KDV) hariç birim fiyatı 105 bin TL olarak belirlendi. Konuyla alakalı Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, etçi ırk damızlık gebe düvelerin fiyatına ise ayrıca yüzde bir KDV ilave edileceği belirtildi.

Projeyle, kırsal bölgelerde yapılan hayvansal üretimin canlanması, ülke ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.