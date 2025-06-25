Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Özduran, miyofasiyal ağrı sendromunun tedavisinde sadece ilaçların değil, kasların verdiği sinyalleri dikkate almanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Sivas Numune Hastanesi’nde görev yapan Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Özduran, halk arasında kulunç ya da kas tutulması olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu hakkında bilgilendirmede bulundu. Kas, bağ ve tendonlarda ağrı, hassasiyet ve sertlikle karakterize olan miyofasiyal ağrı sendromunun; kötü duruş postürü, stres ve tekrarlayıcı hareketler nedeniyle ortaya çıktığını ifade eden Doç. Dr. Özduran, "Toplumda her 100 kişiden 85’i, yaşamlarının bir döneminde en az bir kez kulunç ya da kas tutulması yaşamaktadır" dedi.

"Kasların fısıltısı olan kulunçları dinlemek, ağrıyı önlemenin anahtarıdır"

Miyofasiyal ağrının tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Özduran, "Tedavi yaklaşımları ise ağrı kesici ve kas gevşetici ilaç kullanımından çeşitli fiziksel modalitelere kadar uzanır. Bu yaklaşımlar germe ve postür egzersizleri, tens cihazları, şok dalga tedavisi (ESWT) ve masaj olarak sıralanabilir. Tedaviye dirençli olgularda kuru iğneleme ya da ağrılı kastaki gergin bant içerisine lokal anestezi enjeksiyonu girişimsel tedaviler başlığı altında sıralanabilir. Tüm tedaviler içerisinde stres yönetimi, uyku hijyenin sağlanması ve ev/işyerindeki vücut postürümüzü iyileştirici ergonomik düzenlemeler önemli rol oynamaktadır. Zira kasların fısıltısı olan kulunçları dinlemek ve yeniden doğrulmak, ağrıya geçit vermemenin anahtarıdır" ifadelerine yer verdi.