Antalya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 141 şüpheli yakalanırken, 18 kişi tutuklandı. Operasyonlarda kilolarca uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde uyuşturucuya karşı yürütülen kararlı çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Son 1 haftalık dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi. Yapılan açıklamaya göre "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 26 ayrı olayda 32 şüpheli yakalanırken, 18’i tutuklandı. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçuna ilişkin 103 olayda 109 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, uyuşturucu suçlarından haklarında arama kararı bulunan 10 şahıs yakalanarak, 5’i cezaevine teslim edildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler

Operasyonlarda ele geçirilenler ise, 15 kilo 26 gram eroin, 6 kilo 643 gram esrar, 669 gram kokain, 69,25 gram metamfetamin, 8 gram skunk, 326 adet (yaklaşık 283.422 kullanımlık) sentetik kannabinoid (A4), 84 adet sentetik ecza, 4 kök kenevir bitkisi, 5 hassas terazi, 2 tabanca ve 57 fişek, Suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz şeklinde sıralandı. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen eğitim ve bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde 229 kişiye farkındalık eğitimi verildi.