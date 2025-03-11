Eskişehir’de, Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Atletizm Hakem Kursu ve Terfi Sınavı sona erdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Yenikent’teki Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda düzenlenen Atletizm Hakem Kursu ve Terfi Sınavı’na çok sayıda hakem adayı katıldı. Eğitim ve sınav süreçlerini tamamlayan 47 hakem adayı, programı başarıyla bitirerek mezun oldu. Kurs kapsamında teorik dersler ve pratik uygulamalar yapılırken, adayların atletizm hakemliği için gerekli yetkinlikleri kazandığı gözlemlendi.

Etkinliğin sonunda yetkililer, yeni mezun hakemlere sertifikalarının verildiğini duyurdu ve katılımcıların atletizm camiasına katkı sağlayacağı belirtildi.