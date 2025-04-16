Kırklareli’nde 20 örtü altı üreticisine yaklaşık bin adet hıyar fidesi dağıtıldı.

Lüleburgaz ilçesinde örtü altı yetiştiriciliği yapan çiftçiye "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde fide dağıtımı için tören düzenlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, 20 üreticiye yaklaşık bin adet fide dağıtıldığını söyledi. Örtü altı üretiminin arttırılması için destek verdiklerini anlatan Karaca, üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.