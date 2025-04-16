Adıyaman Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 2025 yılı ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Kilis’te düzenlenen İKA toplantısına Adıyaman Valisi Osman Varol, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilece, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, ajansın faaliyet ve çalışmaları mali destek programları masaya yatırılarak 2025 yılında TRC1 Bölgesi’nin sahip olduğu potansiyelin geliştirilmesi ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak yeni projeler görüşüldü.