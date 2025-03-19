Kırklareli’nde gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılcıkdere köyü yakınlarında 39 ADN 051 plakalı E.S.A. (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan Nazlı Görgüner yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan Görgüner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.