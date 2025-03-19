Manisa’da düzenlenen Ege Karate Ligi Final Etabı’na katılan Manyas Belediyespor Karate Takımı, 6 altın ve 1 bronz madalya kazanarak genel klasmanda ikinci oldu.

Manyas Belediyespor Karate Takımı, final etabına 10 sporcu ile katıldı. Elde edilen başarıyla ilgili açıklama yapan antrenörler Cenk Dere ve Emrehan Eğen, Ege Karate Ligi’ne yaklaşık 70 takımın katıldığını belirterek, turnuvada önemli dereceler elde ettiklerini ifade etti.

Dere ve Eğen, "Türkiye Şampiyonası öncesi Ege Karate Liginde on sporcumuz kendi kategorilerinde altın ve bronz madalya alarak çok güzel bir başlangıç yapmışlardır. Bu organizasyon için Ali Eşsiz ve Dinçer Güngör hocalarımız ile bizlere her zaman destek olan Balıkesir BŞB, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru’ya, Gençlik ve Spor Müdürümüze teşekkür ediyoruz." dedi.

Ege Karate Ligi finalinde Abdullah Şimşek, Egemen Er, Yunus Emre, Esmanur Evirgen, Ceydanur Mira Ören ve Nevanur Güler altın madalya, Zeynep Rana Ökdem bronz madalya kazandı.