Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 110 araç trafikten men edildi, 17 sürücünün belgelerine el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Ekipler, yaptıkları denetimlerde 18 bin 859 aracı kontrol etti.

Lastik kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanırken 110 araç trafikten men edildi, 17 sürücünün belgelerine el konuldu.

Jandarma ekipleri, yük ve yolcu taşıyan sürücüleri zorunlu kış lastiği kullanmaları konusunda bilgilendirdi.