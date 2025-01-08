AstraZeneca Türkiye, alınan önlemler sonucu geleneksel lansman faaliyetlerine kıyasla sera gazı emisyonlarını yüzde 40, kişi başına karbon ayak izini ise yüzde 42 oranında azaltmayı başardı.İSTANBUL (İGFA) - AstraZeneca Türkiye, global “Sıfır Karbon Taahhüdü” stratejisi doğrultusundaki sürdürülebilirlik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Şirket, geleneksel olarak sürdürdüğü ürün tanıtım ve eğitim faaliyetini sürdürülebilirlik bakış açısı ile ele alarak bu etkinlikler nedeniyle oluşan çevresel etkisini en aza indirmek amacıyla ilk kez bir lansman etkinliğini sıfır karbon yaklaşımı ile tasarladı.

100 günlük lansman sürecinde seyahat, konaklama, yiyecek-içecek, dekorasyon gibi tüm bileşenlerin karbon ayak izini azaltacak önlemler alındı ve yürütülen tüm faaliyetlerin karbon ayak izi hesaplandı. Alınan önlemlerin sonuçları ve etkilerinin değerlendirilmesi için karbon ayak izi hesaplama ve dengeleme konusunda çözüm sunan Decarbonia firmasından danışmanlık aldı. Decarbonia tarafından gerçekleştirilen analizlerin sonuçları “Sıfır Karbon, Maksimum Etki: Sürdürülebilir Lansman Etkinliklerinde Bir İlk” isimli etki raporunda yayımlandı.

ÖNLEMLER SAYESİNDE LANSMAN SÜRECİNİN KARBON AYAK İZİ YARI YARIYA AZALDI

Lansman sürecinin planlanmasında mekânlar, ulaşım, konaklama, ikramlar, dekorasyon ve materyaller, atık, dijital materyaller ve iletişim konularında karbon ayak izini azaltacak önlemler alındı. Alınan önlemler, raporda ana karbon emisyon kaynakları bazında kategorize edilerek incelendi. Rapora göre sıfır karbon lansman etkinliklerinin ilk 100 gününde geleneksel ürün lansman etkinliklerine kıyasla kaçınılan karbon ayak izi şu şekilde gerçekleşti:

Seyahat ve Lojistik: Alınan önlemler ile bu kategorinin emisyonları yüzde 29,1 azaltıldı. Bu, toplam emisyon kaçınmasının yüzde 18,9'unu temsil etti. Konaklama: Lansman ekibinin konaklama optimizasyonu, bu kategoride yüzde 49,1 oranında emisyon azalması sağladı ve toplam emisyon kaçınmasının yüzde 23,9'una denk geldi. İkramlar: Bu kategoride geleneksel ürün lansman etkinliklerine göre yüzde 61,1 daha az emisyon salındı. Mekân: Sınırlı alan kullanımı, bu kategoride yüzde 67'lik bir azalmaya katkıda bulundu ve toplam kaçınmanın yüzde 2,1'ini oluşturdu. Dekorasyon ve Materyaller: Vazgeçilebilir etkinliklerin iptal edilmesi ve broşürler ile el ilanları gibi tanıtım materyallerinin önemli bir bölümünün geri dönüştürülmüş kâğıda basılması, bu kategoride yüzde 18,9'luk bir emisyonu azalmasına olanak tanıdı ve toplam kaçınmanın yüzde 8,5'ini oluşturdu. Atık: Yeniden kullanılabilir altyapıların tercih edilmesi, merkezi tedarik yoluyla atıkların azaltılması, planlı ve aşırı tüketimi sınırlayan ikramlar, tek kullanımlık plastiklerin azaltılması gibi önlemler, bu kategorideki emisyonları yüzde 63,3 oranında azalttı ve toplam kaçınmaya yüzde 2,8 oranında katkı sağladı. Dijital Materyaller ve İletişim: Özellikle çevrimiçi toplantılara geçiş, yukarıdaki kategorilerin emisyonlarında toplam 20.793 kgCO2e'lik bir azalmanın altyapısını sağladı ve genel başarının kilit unsuru oldu.