Kırıkkale’de polis ekiplerince, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Ocak tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 562 adet sentetik ecza, 8,1 gram sentetik kannabinoid ve 0,9 gram metamfetamin ele geçirildi. Toplamda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: iha