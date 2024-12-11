Kırıkkale’de jandarma ekipleri tarafından Sulakyurt ve Yahşihan ilçelerinde yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Sulakyurt ve Yahşihan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2 hükümlü yakalandı. Sulakyurt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.D. (24) yakalanarak ilçedeki Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Yahşihan ilçesinde ise "basit yaralama" suçundan 5 ay hapis cezası alan R.K. (42) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hükümlü şahıs, işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.