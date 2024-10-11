Kırıkkale’de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sporun Enleri Ödül Töreni"nde, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan sporcular ödüllerini aldı.

Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen "Sporun Enleri Ödül Töreni", Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, ulusal ve uluslararası başarı elde eden sporcular ödüllerini aldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, sporun gönülleri kazandıran bir faaliyet olduğunu belirterek, "Başarının ödüllendirildiği bir gündeyiz. Amatör sporla başlayan başarılar, profesyonelliğe taşınıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün özverili çalışmalarını takdir ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ise amatör sporun profesyonelliğe giden yolun ilk adımı olduğunu vurgulayarak, "Kalbine dokunamadığımız bireyin geleceğine etki edemeyiz" ifadelerini kullandı. Sporun çocuklar ve gençler için bir tutku olduğunu belirten Güneş, antrenörlerin ve spor insanlarının önemine değindi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen törene, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Kaymakam Mürüvvet Yücel, ASKF İl Başkanı Sırrı Zengin, il müdürleri ve sporcular katıldı.