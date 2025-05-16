Kırıkkale’de düzenlenen "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında engelli bireyler, bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı. Törende konuşan Vali Mehmet Makas, "Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her zaman engelli bireylerimizin ve ailelerinin yanındadır" dedi.

Kırıkkale Garnizon ve Mühimmat Komutanlığı, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında 30 engelli birey için yemin ve terhis töreni düzenledi. Şehit Üsteğmen Korhan Zağralı Kışlası’nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yemin töreninin ardından engelli bireyler coşku ve gururla askerlik görevlerini tamamladı. Vali Makas, törende yaptığı konuşmada, ordu-millet kavramının Türk milletinin en önemli özelliklerinden biri olduğunu vurgulandı. Makas, "7’den 77’ye, hanımından beyefendisine, milyonlarca vatandaşımızın her biri askerdir. İçinde hilal ve yıldızı barındıran al bayrağımızı gökkubbeden indirmemek için 86 milyon insanımız, şehadete her zaman hazırdır" dedi.

Temsili olarak yemin eden engelli bireylerin de aynı inançla hareket ettiğini anlatan Vali Makas, "Gönlünde engel olmayan kardeşlerimiz de aynı duygularla bugün yemin ettiler. Engelli bireylerimizin kıymetli aileleri, elleri öpülesi insanlardır. Bir milletin değeri, engellisine sahip çıkmasıyla ölçülür. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her zaman engelli bireylerimizin ve ailelerinin yanındadır. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin her zaman emrindeyiz" diye konuştu.

Temsili askerlik yapan engellilere terhis belgeleri, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer tarafından verildi.