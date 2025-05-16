Burdur’da 15-19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri, düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen gençlik konseri ve DJ performansıyla gençler unutulmaz bir gece yaşadı.

Burdur Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 15-19 Mayıs Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, coşkulu bir kortej yürüyüşüyle start aldı. Köprübaşı mevkiinden başlayan yürüyüşe yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Kortejin Cumhuriyet Meydanı’na ulaşmasının ardından, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan "Nesilden Nesile" müzik grubu sahne aldı. Katılımcılara müzik ziyafeti sunan grup, alanı dolduran kalabalıktan büyük beğeni topladı. Konserin ardından sahneye çıkan DJ Evren Kaya ise ritmik performansıyla gençleri adeta coşturdu.

Gençlik Haftası’nın ilk gün etkinliklerine Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler hafta boyunca çeşitli spor ve kültürel aktivitelerle devam edecek.