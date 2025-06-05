Burdur’un Gölhisar ilçesinde asırlık bir gelenek olan "çörek toplama" etkinliği, çocukların katılımıyla bu Kurban Bayramı arifesinde de gerçekleştirildi.

Gölhisar’da arife günü sabahında gerçekleştirilen çörek toplama geleneği, çocukların mahallelerde kurulan çadırlarda bir araya gelerek şeker ve çikolata almalarıyla sürdürülüyor. Yıllar içinde unutulmaya yüz tutan etkinlik, son dört yıldır belediye, muhtarlıklar ve mahalle halkının desteğiyle yeniden canlandırıldı.

Horzum Mahallesi Muhtarı Osman Cenk, "Çocukluğumuzdan beri süregelen bayram öncesi arife günleri çörek toplama etkinliğimiz olmakta. Babamızdan, dedelerimizden bizlere emanet bırakılan, bizim de devam ettirmeye çalıştığımız çörek toplama etkinliğimizi tüm ilçeye yaymaya çalışıyoruz. Hem Ramazan Bayramı’nda hem Kurban Bayramı’nda bu etkinliği yapıyoruz. Geçmişte bir ya da iki mahallemizde oluyordu. Şu an tüm mahallelerimizde bu etkinlik gerçekleştiriliyor. Hatta çevre ilçe ve köylere de örnek oluyor. Katkılarından dolayı başta belediyemize ve mahalle sakinlerimize teşekkür ederim. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar dilerim" dedi.

"Çocuklarımız çok mutlu"

Vatandaşlardan Hamza Akkaş, "Yaklaşık 3-4 yıldır bu geleneğin burada yaşatıldığına şahit oluyorum. Çörek toplama olarak adlandırılan bu gelenekte çocuklarımız sabahın erken saatlerinde burada toplanarak, getirenlerden bayram harçlıklarını ve şekerlerini alıyorlar. Gerçekten güzel bir gelenek olmuş. Devam eden bu gelenek gördüğünüz gibi oldukça kalabalık ve çocuklarımız da bundan çok mutlu. Bu geleneğin devam ettirilmesini temenni ediyorum. Herkese iyi bayramlar" dedi.

Etkinliğe katılan Gülçin Güven, "Bu gelenek her sene yapılıyor. Çok mutluyuz. Katkısı olanlara teşekkürler. İyi bayramlar" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Medine Üstün de, "Çocukluğumdan beri bu geleneği gerçekleştiriyoruz ve mahallem adına çok mutluyum. İyi bayramlar" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Mustafa Yalan, "Burdur, Gölhisar Horzum Mahallemizde çörek toplama geleneğimiz devam ediyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi bayramlar" ifadelerini kullandı.