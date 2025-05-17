Kırıkkale’de 11 yıl önce kaybolan adamın cesedi, bir apartman dairesindeki derin dondurucuda bulundu. Sabah kılınan cenaze namazıyla toprağa verilen adamın ölümüyle ilgili, evi kiralayan ve iki hafta önce hayatını kaybeden kadının ailesinden 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il dışından gelen ev sahibi C.Ç., uzun süredir ulaşamadığı kiracısı için çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtırdı. Evde yapılan kontrolde, derin dondurucu ve buzdolabında çöp poşetlerine sarılı erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yerindeki detaylı incelemelerinde cesedin erkek bir kişiye ait olduğu belirlendi. Ceset, tabuta konularak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan ilk değerlendirmede cesedin, 2014 yılından beri kayıp olan Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 11 yıl sonra cesedine ulaşılan 2 çocuk babası Hüseyin Okumuşoğlu, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan İlçe Mezarlığı’na defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cinayetin işlendiği evin kira ve faturalarını yatırdığı öğrenilen ve 3 Mayıs’ta sağlık problemlerinden dolayı hayatını kaybeden Meliha Veske’nin kocası S.V., kızı S.V., oğlu H.V. ve yeğeni K.G. gözaltına alındı. Cinayetin nasıl işlendiği ve detaylarıyla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.