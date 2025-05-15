Kırıkkale’de "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli programlar düzenlendi. Yürüyüşte konuşan Vali Mehmet Makas, "Güçlü aile, güçlü toplum demektir" dedi.

Kırıkkale’de "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesindeki Aile Haftası dolayısıyla, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Belediye Mehter Takımı’nın seslendirdiği marşlarla başlayan yürüyüş, belediye binası önünden Büyükşehir Parkı’na kadar devam etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kurumlar arası koordinasyonla gerçekleşen programda, aile temasına dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Vali Mehmet Makas, yaptığı açıklamada, "Ailelerimiz, aziz milletimizin temel taşı, bayrağımızın dalgalanmasının en büyük güvencesidir. Güçlü aile, güçlü toplum demektir" dedi.

Etkinliklere, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer ve çok sayıda aile de katıldı.