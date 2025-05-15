Çorum’da Aile Haftası ve Gençlik Haftası çerçevesinde düzenlenen kortej yürüyüşüne katılan yüzlerce vatandaş ve genç, ellerindeki bayrak, pankart ve dövizlerle yürüdü.

Çorum’da, Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde "Aile Haftası" yürüyüşü ile Gençlik Haftası çerçevesinde "Gençlik" yürüyüşü düzenlendi. Çorum Hürriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş Atatürk Anıtı’nda sona erdi. Yürüyüşe, Çorum Vali yardımcıları Cengiz Nayman ile Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, il müdürleri, STK ve siyasi parti temsilciler, vatandaşlar, öğrenciler katıldı.

Çorum Belediyesi bando takımının marşları eşliğinde tamamlanan yürüyüşün ardından konuşan Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, "Gençlik Haftası, 15-20 Mayıs tarihleri arasında kutlanmaktadır. Biz de ilimizde spor, kültürel ve çeşitli etkinlikleri gençlerimizin ve protokolün katılımıyla icra etmekteyiz. Bugün itibariyle Atatürk Anıtı’na Gençlik Haftası nedeniyle çelenkimizi bıraktık. Gençlerimizle gençlik yürüyüşümüzü yaptık. 1 hafta boyunca çeşitli spor ve kültürel faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bütün halkımızı Kadeş Meydanı’ndaki gerçekleştireceğimiz spor etkinliğimize ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenecek etkinliklere davet ediyorum. Çorum halkının Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gençlerimizle biz geleceğe güzel ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" dedi.