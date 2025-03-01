Kırıkkale’de kurulan Ramazan Sokağı, yöresel lezzetler ve çocuklar için eğlence alanlarıyla büyük ilgi görüyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların bir araya gelebileceği özel bir etkinlik düzenlendi. Kırıkkale Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’na Ramazan Sokağı kurarak hem yöresel lezzetleri hem de eğlenceli aktiviteleri vatandaşlarla buluşturdu. Ramazan Sokağı, Türkiye’nin farklı illerinden gelen esnafların satış yaptığı bir alışveriş alanına dönüştü. Vatandaşlar, burada Gaziantep, Kayseri, Trabzon ve Gümüşhane gibi birçok şehirden getirilen yöresel lezzetleri tatma fırsatı buluyor.

Gaziantep’ten gelen esnaf Önder Kağıt, yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Biraz yoğunluk var hatta yetiştiremiyoruz ama çok memnunuz" dedi. Kayseri’den gelen Şehniz Coşar, "Çok şükür ilgi çok güzel. Ürünlerimiz beğenilince alışveriş de yoğun oluyor" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane’den gelen Erhan Dilli, "Gümüşhane’nin doğal lezzetlerini getirdik. Allah’ın izniyle Ramazan’ın sonuna kadar buradayız" diye konuştu.

Ramazan Sokağı’nda sadece alışveriş değil, çocuklar için özel eğlence alanları da bulunuyor. Etkinliğe ailesiyle katılan vatandaşlar, çocuklarının burada keyifli vakit geçirdiğini belirtti. Ayşenur Köksal isimli vatandaş, "Kırıkkale’de böyle etkinlikleri görmek hoşumuza gidiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Mine Erdamar ise, "Çocuğum çok eğleniyor. Ortam çok güzel olmuş, çok beğendim" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Ramazan Sokağı, Ramazan ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.