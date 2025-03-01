Kırıkkale Belediyesi tarafından Ramazan Sokağı’nda kurulan iftar çadırına gelen yaklaşık bin kişiye yemek ikramı yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla Ramazan Sokağı’nda iftar çadırı kurarak vatandaşları bir araya getirdi. Bin kişilik kapasiteyle hizmet veren iftar çadırında, ilk gün yoğun katılımla oruçlar açıldı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlarla birlikte iftar yaparak bu anlamlı buluşmaya eşlik etti. Başkan Önal, Ramazan ayının manevi atmosferini vurgulayarak, "Bugün Ramazan ayımızın ilk günü. İlk iftarı hemşehrilerimizle beraber açtık. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Birlik ve beraberlik içinde iftarımızı yaptık, dualarımızı ettik. Yaklaşık bin vatandaşımızla aynı sofrada buluştuk" dedi.

Programa katılan vatandaşlardan Behzat Çetin, "Allah kabul etsin, herkese huzur versin. Tüm halkımız mutlu olsun, nice Ramazanlar diliyorum" derken, Durmuş Önal ise "Bütün din kardeşlerimizin Ramazanı hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanımızdan da Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programının Ramazan ayı boyunca devam edeceği ve vatandaşlara sıcak yemek ikramının sürdürüleceği belirtildi. İftar programına CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer ve meclis üyeleri katıldı.