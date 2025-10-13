Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Kim Var?" sanat etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde gerçekleştirilen program, İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda yoğun bir katılımla yapıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, gençlerin sanata yönelmesinin önemine değinerek, "Gençlerimizin bu akşam sanatçılarla bir araya gelmesi, onlara çok önemli kazanımlar sağladı. Bu program sayesinde gençlerimiz sanatlarını icra etme imkânı buldular. Hepimiz büyük bir mutluluk yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ise sanatın toplumu güzelleştiren yönüne vurgu yaparak, "Etkinliğimizin adı olan ‘Kim Var?’ aslında bir çağrıdır; maziden atiye uzanan güçlü bir sesleniştir. ‘Kim Var?’ denildiğinde milletinin değerlerinin ve inancının nöbetini tutmaya hazır bir gençlik yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Sanat insanı güzelleştirir; güzelleşen insan ise topluma ışık olur. Bu bilinçle hareket eden bizler, gençlerimizin sanatla yoğrulmuş bir ruh, estetikle güçlenmiş bir benlik kazanmalarını önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sanat sadece bir ifade biçimi değil, milli kimliğin en zarif aynasıdır" diye konuştu.

Güney, "Bu anlayışla hayata geçirilen ‘Kim Var?’ projesi, gençlerimizin hem sanatsal hem de manevi gelişimine değerli bir katkı sunmaktadır. Bu kıymetli çalışmanın öncüsü, gönül insanı sanatçı Sayın Yücel Arzen Hacıoğulları’na, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, Sayın Bakanımıza, emek veren öğretmenlerimize ve sahnede yürekleriyle yer alan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı’nı şekillendirecek olanlar, ilimle, irfanla, kültürel değerlerini ve insanını seven bu gençler olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları, orkestra eşliğinde solist Sezen Kiremit ile birlikte seslendirdiği eserlerle izleyicileri derinden etkiledi. Müziğin ritmiyle sanatın zarafeti birleşince salonda coşkulu anlar yaşandı. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin tiyatro performansları da davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda sahnede Türk ve Filistin bayrakları açan öğrenciler büyük alkış aldı.

Etkinliğe Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, siyasi parti temsilcileri, şube müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.