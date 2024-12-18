Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak silah operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda Y.B. ve K.G.A. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 adet tabanca ve 70 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında da yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.